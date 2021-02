Tudo indica que a relação de Chrishell Stause e Keo Motsepe chegou ao fim, depois de terem começado a namorar há quase três meses.

De acordo com o TMZ - que está a ser citado por outros meios de comunicação internacionais -, fontes próximas da atriz e do dançarino disseram que a separação foi uma decisão “mútua”.

Stause, de 39 anos, conheceu o dançarino profissional Motsepe, de 31, quando foi uma das concorrentes da 29.ª temporada de ‘Dancing With the Stars’. No formato não dançaram juntos, mas Stause era a parceira do melhor amigo de Motsepe, Gleb Savchenko.

