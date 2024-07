António Zambujo e Carolina de Deus estão separados. A cantora esteve com Nena na RFM e a informação acabou por ser confirmada.

Joana Cruz perguntou a Nena se Carolina de Deus estava solteira e a artista mandou os animadores de rádio soltarem o 'alarme solteira'.

Por sua vez, no vídeo que foi partilhado no Instagram deste momento, Carolina de Deus apenas se ri com a pergunta e não faz nenhum comentário. Veja a publicação abaixo:

