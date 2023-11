Além de ter comentado que não mantém contacto com João Mota, Fanny Rodrigues também falou do ex-companheiro e pai do filho, João Almeida.

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, foi questionada sobre se mantém uma boa relação com antigo namorado, e afirmou: "Muita boa relação".

Aliás, reconhece, João Almeida também mantém uma boa relação com a sua família. "Participa sempre em vídeos, está sempre presente com a minha família também porque podemos já nos dar bem a nível amoroso, mas é pai do meu filho e somos amigos", destacou, acrescentando que é a "felicidade do filho" o mais importante.

Leia Também: Fanny sobre João Mota: "Nunca mais nos falámos nem nunca mais o vi"