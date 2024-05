O fim de semana foi de festa para Fanny Rodrigues e família. O filho da apresentadora do 'Somos Portugal', o pequeno Diego, completou sete anos de vida e, por isso, teve direito a uma festa de aniversário com muita animação e aventura.

Tanto Fanny como João Almeida, pai do filho e ex-namorado, partilharam momentos da celebração com os seguidores do Instagram.

Ambos foram elogiados pela relação que amizade que mantêm em nome da felicidade do filho.

"Maravilhosa esta família. Um exemplo para todos os casais que se separam. Que grande exemplo. A separação deu lugar à amizade, à admiração e, sobretudo, ao respeito em prol do filho. Parabéns pela linda família. O Diego e um sortudo", notou uma seguidora.

"Adoro quando o relacionamento acaba e continuam unidos pelo filho. O Diego tem muita sorte por ter uns pais muito felizes e muito unidos", notou outra.

"Arrepiante! Isso só vai fazer do Diego um menino feliz e com valores. Parabéns a todos !", completou outra.

Recorde a partilha:

Leia Também: Vídeo. Fanny Rodrigues e 'ex' juntos na festa de aniversário do filho