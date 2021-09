Esta terça-feira, 21 de setembro, os reis Maxima e Guilherme da Holanda cumpriram a tradição e celebraram com pompa e circunstância o Dia do Príncipe. Neste evento, celebrado anualmente na terceira semana de setembro, o rei faz um discurso que marca a abertura do Parlamento.

Ainda tendo em conta as restrições contra a Covid-19, os monarcas não realizaram a tradicional ida à varanda para saudar as pessoas e optaram por realizar a cerimónia na Igreja de Grote Kerk, em Haia, por ter uma área ampla.

No que toca aos visuais, Maxima surpreendeu pela escolha de um coordenado - blusa e saia longa -, em vez de um vestido de gala.

Veja as imagens do evento na galeria.

