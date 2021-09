Esta segunda-feira, um dia depois do país ir a votos para as autarquias, os reis de Espanha viajaram até Portugal para se encontrarem com o Presidente da República.

Felipe VI e Letizia almoçaram com Marcelo Rebelo de Sousa em Caicais e durante a tarde vão marcar presença na inauguração do Botton-Champalimaud Pancreatic Cancer Centre, dedicado à investigação do cancro no pâncreas.

As primeiras imagens do encontro, divulgadas pela casa real espanhola, mostram os monarcas e o chefe de Estado junto da baía de Cascais.

