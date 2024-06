Os reis Guilherme e Máxima da Holanda posaram com as filhas para as fotos que todos os anos divulgam na altura do verão.

Máxima optou por um conjunto de blusa e calças em branco, a mesma cor do vestido da princesa Ariane. Já Alexia usou um vestido comprido com riscas horizontais coloridas e Amalia, a princesa herdeira, vestiu calças largas, blazer e uma camisa azul.

"A sessão de fotos do rei Guilherme, da rainha Máxima, da princesa de Orange, da princesa Alexia e da princesa Ariane aconteceu no jardim do Palácio Huis ten Bosch", pode ler-se na legenda das imagens, nas quais não faltou também o companheiro de quatro patas da família.

