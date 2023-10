O rei emérito de Espanha não estará no Juramento da Constituição da princesa Leonor, marcado para o próximo dia 31 de outubro, como Juan, conde de Barcelona e avô do atual rei, esteve no Juramento do então príncipe Felipe, tendo até ocupado um lugar de destaque.

Juan Carlos de Espanha, assim como a mulher, a rainha Sofia, não foram convidados para assistir à sessão solene que acontece no dia em que a princesa das Astúrias celebra 18 anos, nem para a receção que decorre em seguida no Palácio Real de Madrid, onde será imposto a Leonor o Colar da Ordem de Carlos III.

No entanto, o rei emérito viajará de Abu Dhabi, onde reside há três anos, para Madrid, na companhia do neto mais velho, Juan Froilán, uma vez que a sua presença na festa privada da princesa, que decorrerá nessa mesma data ao final do dia no Palácio de El Pardo, já foi confirmada.

