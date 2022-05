Depois de dois anos exilado em Abu Dhabi, o rei Juan Carlos está de regresso a Espanha para uma estadia de cinco dias.

O rei emérito aterrou na tarde desta quinta-feira, 18 de maio, no aeroporto de Peinador, em Vigo, num Gulfstream G450 da companhia angolana Bestfly.

Tinha à sua espera a filha Elena, que o vai acompanhar nos próximos dias, em que ficará alojado na casa de um amigo que é empresário e presidente de um clube náutico onde Juan Carlos conta assistir, talvez participar, numa regata de barcos à vela durante o fim de semana.

Durante estes dias, o antigo monarca espanhol vai marcar presença na Taça de Espanha de regatas, uma das suas competições preferidas.

O rei emérito pisa o solo espanhol depois de ter passado 655 dias nos Emirados Árabes Unidos, país para onde se mudou naquela que foi uma decisão histórica, na sequência da controvérsia causada pelos relatos dos seus negócios no estrangeiro e da decisão da Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça de abrir uma investigação.

A expectativa é muito grande no município de Sanxenxo (Pontevedra), principalmente à volta da marina da cidade, a base da regata a que o monarca irá assistir, havendo mais de 100 meios de comunicação social que já se acreditaram para cobrir a visita de Juan Carlos I.

Juan Carlos irá a Madrid na segunda-feira para se encontrar com o seu filho, a sua mulher, rainha Sofia, e outros membros da sua família no Palácio da Zarzuela, nos arredores da capital espanhola, e no mesmo dia está previsto o seu regresso a Abu Dhabi, onde "fixou residência de forma permanente e estável".

