O rei de Espanha prepara-se para regressar à sua rotina normal depois de passar 11 dias em isolamento, uma vez que testou positivo à Covid-19.

A casa real espanhola confirmou este domingo, através de um comunicado, que o monarca já testou negativo ao vírus, pelo que a sua atividade voltará à normalidade.

O primeiro compromisso será hoje, 21 de fevereiro, no Palácio da Zarzuela, nomeadamente uma audiência para a 10.ª promoção do Corpo Superior de Vigilância Aduaneira. Já no final do dia, Felipe VI assistirá a uma gala no Teatro Real a propósito dos 500 anos da morte de António Nebrija, segundo evidencia a revista Holla!.

Recorde-se que foi no dia 9 de fevereiro que o rei da Espanha testou positivo ao vírus. Por seu turno, a mulher, Letizia e a infanta Sofía continuam bem, não tendo apresentado nenhum sintoma até ao momento.

Leia Também: Rainha Letizia diz que Felipe VI está "ativo e a desejar sair de casa"