Foi no ano passado que chegou a notícia de que o rei Carlos III sofria de um cancro não especificado. Na altura, o comunicado emitido dava conta de que os detalhes da doença e dos tratamentos não seriam tornados públicos.

No entanto, na lista de honras do novo ano, o monarca partilhou, inevitavelmente, o nome dos médicos que o acompanharam durante o tratamento, revela a Hello!.

O rei Carlos III premiou dois membros da sua equipa médica com a Ordem Real Vitoriana, atribuída habitualmente a quem serve a monarquia de forma pessoal.

Douglas Glass e Richard Leach foram reconhecidos pelo seu serviço pessoal ao monarca e à família real na Honours List de 2025.

