O rei Carlos III foi ao seu baú de memórias para lembrar momentos felizes que viveu em criança na companhia do pai, Filipe, duque de Edimburgo.

A propósito do Dia do Pai, que hoje é celebrado no Reino Unido, na sua página de Instagram oficial o monarca partilhou vídeos únicos nos quais surge a brincar com Filipe de Edimburgo na infância.

"Desejo a todos os pais, e àqueles que poderão estar a sentir falta dos seus hoje, um tranquilo Dia do Pai", lê-se na legenda da publicação.

Filipe de Edimburgo, recorde-se, morreu aos 99 anos em abril de 2021.

