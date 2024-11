Carlos nasceu no Palácio de Buckingham a 14 de novembro de 1948, o primeiro neto do rei Jorge VI e da rainha Isabel, filho primogénito de Isabel II e Filipe. Após a morte da mãe, em 2022, tornou-se rei do Reino Unido.

Hoje, quinta-feira, completa 76 anos de uma vida repleta de momentos marcantes. Como forma de assinalar a data, lembramos fotografias icónicas da sua infância.

Espreite a galeria para ver as ternurentas imagens, captadas durante dias dedicados à família no Castelo de Balmoral - a residência de eleição da falecida rainha Isabel II.