O rei Carlos III fez uma pequena alteração na mensagem anual de Natal deste ano, tornando-a mais "sustentável". Como?

A transmissão anual do discurso do rei, que vai ser exibida esta segunda-feira, dia 25, depois do almoço, é já uma tradição tanto para o monarca reinante como para as famílias de todo o país, que desde a década de 1930 ouvem a mensagem do soberano.

Depois de ter sido partilhada a primeira fotografia do discurso, notou-se uma alteração no ambiente pela primeira vez em largas décadas: Carlos III posou ao lado de uma árvore verdadeira e com decorações sustentáveis.

O rei sempre foi conhecido pelo seu trabalho e preocupação com questões ambientais, pelo que este ano, a árvore, segundo o Palácio de Buckingham, foi enfeitada com "decorações naturais e sustentáveis", com alguns destaques, incluindo madeira trabalhada à mão, pinhas, vidro, laranjas secas e papel.

Posteriormente, o pinheiro será replantado para que continue vivo e a crescer.

© Royal Family Instagram

