A Casa Real britânica já partilhou a fotografia do rei, captada durante o discurso de Natal que, como todos os anos, será transmitido na televisão após o almoço de dia 25 de dezembro.

"O rei foi retratado na Sala Central do Palácio de Buckingham durante as filmagens da Transmissão de Natal deste ano.

A Sala Central abre-se para a varanda do Palácio de Buckingham e tem vista para o Victoria Memorial e o The Mall, onde multidões se reuniram para celebrar a Coroação em maio", refere o comunicado, partilhado nas redes sociais, em conjunto com a fotografia do rei, que posa em frente a uma grande árvore de Natal, com a mão colocada sobre uma cadeira.

"Pode assistir à transmissão no Royal Channel no YouTube a partir das 15h GMT do dia de Natal", conclui.

