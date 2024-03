O rei Carlos III prestou uma homenagem à mãe, a rainha Isabel II, no Dia da Mãe, comemorado no Reino Unido este domingo, dia 10 de março.

Na página oficial da casa real no Instagram foi destacada uma fotografia antiga de Carlos III com Isabel II e escreveram: "Desejamos a todas as mães, e a todos os que hoje sentem a falta das suas mães, um tranquilo domingo das Mães".

De recordar que Isabel II morreu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos. Após a sua partida, o filho Carlos subiu ao trono da realeza britânica.

Neste momento, o rei tem estado mais afastado dos deveres reais porque está a receber tratamento contra um cancro.

