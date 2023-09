No primeiro dia da sua visita de Estado a França, o rei Carlos III e a rainha Camilla foram recebidos com toda a pompa e circunstância por Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte.

Os soberanos terminaram o dia - que incluiu uma visita ao Arco do Triunfo - com um banquete de Estado no Palácio de Versailles, que contou com a presença de 160 convidados.

Para a ocasião, Camilla deslumbrou com um vestido azul marinho da Dior, conforme nota a revista Hello!.

Durante o banquete, o soberano prestou ainda homenagem aos pais, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe. "A primeira visita oficial dos meus pais juntos foi a França, em 1948, logo depois do seu casamento", notou.

"No final das contas deram bastante nas vistas, ao dançar até de madrugada no Chez Carrere na Rue Pierre Charron, ao som de Edith Piaf. Suspeito que tenham deixado uma leve impressão em mim, mesmo seis meses antes de ter nascido - La Vie en Rose ainda é uma das minhas canções preferidas!", completou.