A 9 de janeiro deste ano, Raquel Tavares foi convidada n'O Programa da Cristina' para uma emotiva conversa na qual anunciou a sua vontade de se afastar por tempo indeterminado do mundo da música. Desde então que se tem dedicado a projetos televisivos, mas os fãs não desistem de a lembrar do seu talento.

Esta quarta-feira, dia 1, as expectativas dos seguidores da antiga fadista aumentaram com a sua última publicação nas redes sociais.

Raquel Tavares surge junto de uma casa de fados, a Casa de Linhares, em Alfama, e na legenda da mesma afirmou estar "de volta a casa".

Palavras que os fãs levaram à letra e pela caixa de comentários revelaram a sua vontade em que a voz da artista volte a encher palcos.

Contudo, Raquel Tavares não confirmou se a imagem assinala o seu regresso à música.

