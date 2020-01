Regina Duarte esteve reunida com Jair Bolsonaro na sequência do convite para suceder Roberto Alvim no cargo de secretária da Cultura.

No rescaldo do encontro, a artista, de 72 anos, partilhou uma fotografia na companhia do presidente brasileiro e na legenda da mesma mostrou-se radiante com o novo desafio.

"Há horas que eu nem acredito. Parece um sonho. Deixem-me curtir um pouquinho mais a alegria de sentir que posso ser respeitada no meu amor pelo Brasil e pelo povo brasileiro", escreveu.

Regina Duarte continuou, frisando que tem consciência que enfrentará uma fase de grandes mudanças. "Daqui a pouco sei que posso vir a ter que me blindar das redes sociais onde talvez, quem sabe, podem atacar-me mais ainda em função do cargo. Sei (e vocês sabem também) que posso ter que me afastar, reduzir as publicações... vou ter MUITO TRABALHO pela frente".

E rematou apelando à empatia de todos os que a seguem: "Fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo. Grande, grato e amoroso abraço".

Vale referir que Roberto Alvim foi demitido por ter copiado trechos de um discurso do ministro da Propaganda nazi Joseph Goebbels.

