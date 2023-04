Reese Witherspoon, de 47 anos, está de volta à vida pública após ter assumido publicamente que está divorciada de Jim Toth. A atriz marcou presença na quinta-feira, 13 de abril, na estreia de 'Last Thing He Told Me'.

Sorridente e bem disposta, foi assim que se apresentou no Regency Bruin Theatre, em Los Angeles.

Witherspoon elegeu para a ocasião um vestido preto texturizado de um só ombro, que destacou a sua elegância.

Na red carpet, posou sozinha e ao lado de outros colegas de elenco - tais como Jennifer Garner e Aisha Tyler.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Reese Witherspoon vista em público pela primeira vez após separação