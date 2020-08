A ida de Cristina Ferreira para a TVI continua a dar que falar, isto porque a SIC pediu agora uma indemnização de 20 milhões de euros. Valor ao qual a apresentadora já reagiu, mostrando-se surpreendida com a posição do canal. No entanto, nas redes sociais a estrela televisiva não parece estar muito preocupada com tudo o que tem sido escrito na imprensa nacional.

No dia em que foi destacada a notícia dos 20 milhões exigidos pela SIC, Cristina recorreu à sua página de Instagram para partilhar mais um pouco destes dias de descanso. A apresentadora está de férias, apesar de continuar a trabalhar por videochamada no seu regresso à TVI, que está marcado, oficialmente, para o próximo mês de setembro.

Na manhã desta quarta-feira, a figura pública mostrou o seu look do dia, muito descontraído e em tons de cor de rosa. "A vida cor de rosa", escreveu na legenda da imagem captada na praia.

Na caixa de comentários, além das muitas reações de apoio, alguns seguidores não deixaram passar em branco a notícia do dia: a indemnização. "Paga o que deves... 20M", atirou um internauta. "Essa mala é para ir levantar os 20 milhões", escreveu outro. "A despreocupação de dever 20M à Sic! É assim mesmo", lê-se ainda.

No Twitter também já começaram a surgir algumas reações à partilha de Cristina, desta quarta-feira. "A plenitude de quem tem de pagar 20 Milhões à SIC", pode ler-se.

Nas stories do Instagram, a apresentadora limitou-se apenas a mostrar que continua empenhada no seu regresso ao canal onde iniciou a sua carreira, a estação de Queluz. Veja as imagens na galeria.

Recorde-se que na altura que Cristina Ferreira deixou a SIC para enfrentar novos desafios na TVI, a estação de Paços de Arcos também reagiu com surpresa. Em comunicado, o canal "lamentou a decisão abrupta e surpreendente". Mas, ainda assim, não deixaram de "agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo do curto mas intenso período".

