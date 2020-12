Katy Perry revelou detalhes do seu primeiro encontro com Orlando Bloom. Apesar das declarações terem sido feitas no ano passado pela cantora no programa de Jimmy Kimmel, foram agora recuperadas pela imprensa internacional.

"Conhecemo-nos na hamburgueria In-N-Out há três anos nos Globos de Ouro. Ele roubou um da minha mesa", revelou a artista.

"Estava sentada com o Denzel Washington, ele tirou-o e eu pensei: 'Espera, és tão giro! Ok, leva-o'", adianta.

Desde então, os dois começaram a aproximar-se e o resto, como já se sabe, é história.

Note-se que Kate, de 36 anos e Orlando, de 43, começaram a namorar em 2016 e em fevereiro de 2019 anunciaram que estavam noivos. Em março deste ano, o casal revelou ao mundo que estava à espera do primeiro filho em comum, que se veio a revelar uma menina, de nome Daisy Dove.

Orlando é ainda pai de Flynn, fruto do anterior casamento com Miranda Kerr.

