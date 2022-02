De acordo com os boatos, os últimos anos foram certamente ocupados para Brad Pitt na área do romance, embora isto seja negado por ele.

Embora houvesse rumores de que Pitt namorou a designer de joalharia Sat Hari Khalsa durante um ano, e que mais tarde teria namorado com Alia Shawkat, a estrela de 'Arrested Development', Pitt afirma que todos esses rumores são infundados.

O mais recente rumor refere que o ator anda a namorar com Lykke Li, a cantora sueca de 35 anos. Contudo, algumas fontes dizem que a artista "apenas faz parte de um largo grupo de amigos artistas com quem o ator gosta de se divertir". Alia Shawkat fará parte do mesmo grupo.

Se o ator está realmente solteiro de momento, agora é a altura perfeita para lembrarmos as muitas mulheres da vida deste galã.

