Para muitos, o cancro é a doença do século XXI. Afeta pessoas em todo o mundo e em Portugal é até a segunda principal causa de morte (em 2020 morreram 28 mil pessoas de cancro).

Como em tudo na vida, as figuras públicas sofrem do mesmo que afeta as pessoas anónimas, com o cancro a não ser, por isso mesmo, uma exceção.

No nosso país já temos diversos casos de sucesso e na galeria enumeramos apenas 20 dos mais mediáticos.

