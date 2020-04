É uma das cantoras internacionais mais polémicas de sempre, já viveu em Portugal e, confinada em Londres, em Inglaterra, com os quatro filhos adotivos e com o namorado, o bailarino, modelo, ator e coreógrafo, Madonna tem-se mostrado saudosista. "A pensar no dia em que finalmente encontrámos uma casa para viver quando nos mudámos para Lisboa. A acústica era boa nas escadas e nós éramos tão felizes", elogiou, numa publicação, a cantora de 61 anos.

Esta noite, nas redes sociais, a artista, que aos 19 anos trocou o estado do Michigan pelo de Nova Iorque, nos EUA, recordou, com uma fotografia antiga, a adolescência em Bay City, a cidade onde cresceu na companhia do pai, da madrasta e dos sete irmãos, depois da morte da mãe. Na internet, são muitas as contas que apresentam imagens inéditas da intérprete de sucessos internacionais como "Vogue" e "True blue", muitas delas sem qualquer tratamento de imagem.