Com o fim do confinamento, muitos atores voltaram aos seus projetos televisivos, depois de terem feito um teste à Covid-19. Assim sendo, a quarta temporada da série 'Golpe de Sorte' já está a ser gravada, conforme alguns membros do elenco demonstraram.

Falando precisamente desta fase, Ângelo revelou-se grato por se encontrar de novo com os colegas, no entanto, não deixou de frisar o esforço que está a fazer, uma vez que foi submetido à oitava cirurgia à perna muito recentemente.

"Quando matarem saudades do 'Golpe de Sorte', lembrem-se que eu estava a fazer um esforço homérico para gravar sem muletas. A foto, que esconde uma ligadura de boneco Michelin que se alimenta da minha perna esquerda, abraçada por uma rede branca como se da pesca tivesse vindo, aconteceu algures no Alentejo. Ou, como Satanás carinhosamente lhe chama, casa de férias", afirmou na sua conta de Instagram.

