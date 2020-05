No passado fim de semana, Ângelo Rodrigues fez uma publicação no Instagram na qual informou que tinha sido submetido à sua oitava cirurgia, na sequência de um grave problema de saúde que teve no verão do ano passado e que o chegou a deixar em coma.

Depois da intervenção de reconstrução da perna e do descanso necessário, o ator já teve alta e está de regresso ao trabalho, conforme mostrou na mesma plataforma social.

Veja na galeria as imagens que confirmam isto.

Leia Também: Ângelo Rodrigues mostra perna após operação e recebe motivação da irmã