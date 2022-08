Ireland Baldwin reagiu aos rumores de que recebe uma mesada dos pais, garantindo aos internautas que esse cenário não corresponde à realidade.

A modelo, de 26 anos, esclareceu que embora tivesse já sido muito ajudada pelos pais, Alec Baldwin e Kim Basinger, agora não é o que acontece.

"Os meus pais ajudaram-se muito na minha vida. Eles tornaram a minha vida muito mais fácil do que os pais de muitas outras pessoas", disse em vários vídeos que publicou no TikTok, esta quarta-feira, segundo o Page Six.

Agora, no entanto, destaca que está "a viver a sua vida e a fazer as suas próprias coisas". "Sou dona de uma empresa, [o meu namorado e eu] estamos a abrir um café, um bar e uma butique. Estamos a começar [a criar] uma marca juntos", relatou ainda.

Leia Também: Filha de Alec Baldwin rapa o cabelo. Saiba porquê