Carlos Quintas partilhou no Facebook um texto que serve de celebração dos 30 anos de musicais no Teatro Politeama, mas as palavras do ator parecem deixar também um recado a Filipe La Féria.

"Faz hoje 30 anos que o Teatro Politeama abriu portas para os musicais. Assim continuava o meu caminho neste género de teatro. 'Maltida Cocaína' foi o primeiro. Em todos participei, excepto as revistas", começou por escrever Carlos.

De seguida, o artista referiu o facto de ter ficado de fora do mais recente espetáculo do encenador: "Falhei 'Laura' e ainda espero uma justificação credível para tal. Será que se esgotou o amor , a amizade e o respeito pelos atores como tanto apregoam? Parabéns Politeama".

Leia Também: Pedro Barroso termina relação com mãe do filho e emite comunicado