Pedro Barroso anunciou esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, que a relação amorosa que mantinha com Mariana Marques, a mãe do filho, chegou ao fim.

O ator emitiu um comunicado no qual esclarece que a decisão foi tomada "com respeito e admiração mútua".

"Depois de muita reflexão, decidimos mutuamente terminar o nosso relacionamento. Esta decisão foi tomada com profundo respeito e admiração mútua, e continuamos gratos pelos lindos momentos que compartilhámos juntos – e pelo nosso Santiago", começou por escrever Pedro.

"Embora compreendamos o interesse público nas nossas vidas pessoais, pedimos gentilmente privacidade durante este período de transição, principalmente pelo ajuste necessário do Santiago – a nossa maior prioridade. Acreditamos que a maneira mais respeitosa de honrar o nosso relacionamento é lidar com esta situação com dignidade e discrição", fez notar ainda o artista, de 37 anos.

Por fim, Pedro Barroso garantiu: "Do meu lado irei garantir que os meus compromissos e esforços profissionais continuam a ser uma prioridade para mim… em todos os meus projetos… Agradecemos a vossa compreensão e apoio contínuo enquanto navegamos neste processo de forma privada".



