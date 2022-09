Rebeca superou recentemente um difícil cancro na mama, que foi descoberto há cinco anos. A conquista foi assinalada pela cantora numa emocionada publicação feita nas redes sociais esta terça-feira, 6 de setembro.

"Faz hoje cinco anos que a minha vida mudou em segundos… quando a minha mão direita tocou sem querer na mama esquerda e senti um caroço duro, percebi logo de imediato que não era coisa boa. No dia seguinte, o meu doutor confirmou que estava muito doente com um cancro muito agressivo na mama e que teria de ser operada com urgência...

Meu Deus, o mundo caiu a meus pés. Não queria acreditar… Hoje sinto orgulho de mim própria por ter conseguido ultrapassar a cirurgia, seis meses de quimioterapia e de seguida radioterapia, imunoterapia, hormonoterapia, enfim tudo o que tinha direito. Nem sei como é possível o nosso corpo aguentar tanto, mas consegui sim com todas as minhas forças.

Hoje ainda cá estou para contar a história ao contrário de muitas colegas que já cá não estão, embora com muitas mazelas que ficam para o resto da vida provocadas pelos efeitos secundários dos tratamentos, um deles que ainda estou a fazer. Muitas dores em vários sítios do corpo, mas obrigo-o a fazer a minha vida normal pois quero muito viver, trabalhar, ser feliz, estar com as pessoas que mais amo, viver a vida o mais possível pois isto é uma passagem que temos de aproveitar o mais possível.

Hoje tenho um sentimento agridoce, triste por vir as lembranças do sofrimento que eu e a minha família passámos e feliz por ainda estar viva. Espero que tudo continue a correr bem para poder continuar a ver o meu filho crescer e ser feliz. 6 setembro, um dia que nunca esquecerei", pode ler-se.

A cantora acompanhou o desabafo com duas imagens: uma recente e outra do período em que fez quimioterapia.

