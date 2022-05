Fred Savage foi despedido dos cargos de produtor executivo e realizador da trama da ABC 'The Wonder Years', após ser acusado de mau comportamento, revelou um representante à revista People.

"Recentemente, tivemos conhecimento das alegações de conduta inapropriada de Fred Savage, e seguindo o protocolo, foi iniciada uma investigação.

Depois da sua conclusão, tomou-se a decisão de terminar com a sua posição enquanto produtor executivo e realizador de 'The Wonder Years'", informa-se.

Até ao momento, os representantes de Savage não comentaram o assunto.

Leia Também: Jubileu. Rainha impede Harry e Meghan de subirem à varanda do Palácio