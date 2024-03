William e Kate Middleton decidiram colocar as desavenças com o príncipe Harry e Meghan Markle de lado e focar-se na cura da princesa de Gales.

Conforme destaca o Daily Mail, os príncipes de Gales não têm planos de se encontrar com Harry em maio, uma vez que o duque de Sussex deverá fazer uma viagem até ao Reino Unido por essa altura a propósito da celebração do 10.º aniversário dos Invictus Games (competição desportiva criada por Harry dedicada aos veteranos de guerra).

Assim, William está empenhado em apoiar a mulher neste momento difícil e em fazer o possível para proteger não só a privacidade da princesa, como a dos filhos.

Logo que foi foi revelado publicamente o diagnóstico de cancro de Kate Middleton, Harry e Meghan reagiram através de um comunicado que emitiram no próprio dia (sexta-feira, 22 de março).

Também foi noticiado que o casal entrou em contacto com Kate de forma privada, de maneira a demonstrar-lhe o seu apoio.

Segundo a imprensa britânica, Harry e Meghan apenas tomaram conhecimento do diagnóstico através dos meios de comunicação. De acordo com o The Sun, a família real optou por guardar o segredo do casal uma vez que "não confiam" no mesmo, tendo em conta os problemas do passado.

Note-se que Kate Middleton soube do diagnóstico de cancro após ser operada ao abdómen em janeiro, através de uns exames que fez na sequência da cirurgia.

