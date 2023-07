Era tradição a realeza espanhola reunir-se no Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca, durante parte do verão para umas férias em família, uma prática que não tem acontecido nos últimos anos.

No entanto, a rainha Sofía pretende juntar novamente a família, algo que, de acordo com a imprensa espanhola, vai acontecer já no próximo mês de agosto.

A mãe do rei Felipe VI e das infantas Elena e Cristina quer reunir os três filhos e os oito netos, tal como acontecia antigamente, pelo que se espera que a família se junte na primeira semana de agosto em Palma de Maiorca, altura em que decorrem as regatas da Taça do Rei de Vela na localidade balear.

Assim, a rainha emérita deverá contar não só com os filhos, como também com os netos, Felipe e Victoria de Marichalar - filhos da infanta Elena - Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin - filhos da infanta Cristina - a princesa Leonor e a infanta Sofía.

Por confirmar está a possibilidade de o rei Juan Carlos, que vive em Abu Dhabi desde agosto de 2020, se juntar à mulher, aos filhos e aos netos. Caso isso não aconteça, é expectável que as duas filhas viajem para os Emirados Árabes Unidos para desfrutarem de uns dias na companhia do pai.