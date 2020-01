Depois de ter anunciado nas suas redes sociais que iria fazer parte do programa 'Patrulha da Noite', da RTP, Raquel Tavares voltou ao Instagram para voltar a falar sobre este novo projeto que marca a sua estreia como atriz.

"Esta é mais ou menos a cara com que acordei hoje porque dormi mal. Mas esta foto, foi tirada num dia em que me diverti o que não me divertia há muito tempo, junto de pessoas maravilhosas que me deram oportunidade de participar num projeto que adoro, a 'Patrulha da Noite' com alguns dos atores que mais admiro e que foram de uma enorme generosidade comigo", começou por escrever a fadista, que anunciou recentemente que não pretende voltar a cantar.

"Estou muito feliz por finalmente poder fazer o que me dá na real gana (passo a expressão)! Como estas figurinhas. Aguardem notícias. Dramáticas, claro", completou, mostrando-se radiante com a oportunidade que lhe foi dada.

Recorde-se que ao anunciar o fim da sua carreira como fadista, Raquel fez saber que pretende abraçar novos projetos e concretizar o sonho de trabalhar em televisão.

