Raquel Tavares fez parte do grupo de participantes do 'Dança Com as Estrelas' na edição de 2019 e este foi um projeto do qual guarda as melhores recordações. Esta quinta-feira, no Dia Mundial da Dança, fez questão de lembrar o formato com todo o carinho.

"Não há nada, absolutamente nada, que me faça mais feliz do que dançar. Costumo dizer que a música é o grande amor da minha vida e que a dança é a maior paixão. Preciso dela para me sentir viva! Quando me perguntam de que é que mais sinto falta nestes dias que vivemos, a minha resposta é peremptória; de ir ao mar e de dançar. E garanto que assim que voltarmos à possível normalidade, são as primeiras coisas que farei", afirmou.

E rematou, com uma mensagem a todos os que fazem da dança o seu ofício: "A todos os profissionais da dança, aos amigos com quem já partilhei a pista, àqueles que estão (como tantos) impedidos de exercer a sua arte (e o seu trabalho), desejo toda a força e esperança! Quando voltarmos, será ainda com mais garra! E obrigada... Obrigada por tornarem a vida de quem se cruza no vosso caminho tão mais feliz. Como tornam a minha. Porque é isto mesmo: Quem dança, é muito mais feliz".

