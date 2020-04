Raquel Tavares usou esta quarta-feira as suas redes sociais para divulgar aquilo que considera ser uma iniciativa que pode ajudar a que os artistas e o mundo do espetáculo consigam resistir à pandemia do novo coronavírus. A fadista apoia o fundo de emergência da GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, que visa com um milhão de euros ajudar aqueles que viviam das artes e do espetáculo e que neste momento se encontram em dificuldades económicas.

"Se por acaso souberem de um colega que não tem acesso à Internet e que sabem que precisa de ajuda, liguem-lhe e ajudem-no neste processo. E tentem não pensar só nos óbvios. Sei que é difícil, porque (felizmente) somos muitos, mas chegou a altura de redobrar o esforço. Vá lá... É nesta atura que podemos escolher quem queremos ser. Já fizemos a sensibilização... agora vamos agir", apela Raquel nas suas redes sociais.

