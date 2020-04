"Hoje, quando acordei e vi o dia cinzento e chuvoso, a tristeza falou mais alto", esta frase integra um emotivo desabafo onde Raquel Tavares que esta quarta-feira, 1 de abril, foi um dia particularmente doloroso na sua quarentena.

A fadista deixou a tristeza falar mais alto e as lágrimas rolaram pelo rosto. A calmaria chegou com as flores que recebeu à sua porta e com as várias mensagens de carinho deixadas por amigos e admiradores.

"O dia, ficou bonito no preciso momento em que me entregaram flores. Que seja a mais bela coincidência. Sei, que há dias que vou guardar para sempre na memória, pelos mais variados motivos. O dia 1 de Abril de 2020, será um deles", declarou, já mais tranquila.

"Obrigada a todos os que com palavras de amor me secaram as lágrimas que hoje teimavam em correr. Faz parte. Permitam-se a chorar. Não tem mal. Não devemos reprimir emoções porque isso sufoca. Não tenho soluções mágicas, mas tenho uma certeza... Com AMOR isto será menos difícil", continuou, garantindo que está agora de sorriso no rosto a olhar as suas flores.

