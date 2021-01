Raquel Tavares completou esta segunda-feira 36 anos de vida. Data especial, que levou a fadista a ser acarinhada com palavras de amor e carinho por parte de amigos e fãs.

Perante as muitas mensagens que recebeu, Raquel decidiu usar as suas redes sociais para prestar um agradecimento público.

"Ontem foi o Dia Internacional do Obrigado. Foi também o dia do meu aniversário. Não podia ser mais oportuno. É a palavra certa para agradecer todo o amor que recebi! Porque nestes tempos conturbados, alguém tirar um bocadinho do seu tempo para o outro, é um claro sinal de amor. E no final é só isto que importa. Muito obrigada", escreve Raquel nas suas redes sociais.

