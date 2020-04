Raquel Strada está decidida a tornar a sua quarentena o mais produtiva possível. Como tal, esta quarta-feira, dia 29, a influencer digital resolveu aprender e, simultaneamente, ensinar as suas seguidoras a fazer ondas no cabelo com guardanapos.

"Porque também temos de cuidar de nós e temos ainda mais, no meio disto tudo, de nos conseguirmos divertir com aquilo que temos à mão, neste caso literalmente", declarou Raquel na legenda do divertido vídeo onde mostra todo o processo do seu novo penteado.

