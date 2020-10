Tory Lanez diz que "a verdade virá à tona" depois de ter sido acusado, esta quinta-feira, de ter baleado o pé de Megan Thee Stallion no início do verão.

"“[Time] will [tell] (o tempo vai dizer)", escreveu no Twitter, esta sexta-feira. "A verdade virá à tona... tenho toda a fé em Deus para mostrar isso... amo todos os meus fãs e pessoas que permanecem fiéis a mim e conhecem o meu coração", acrescentou, agradecendo todo o apoio que tem recebido.

"Uma acusação não é convicção", destacou ainda.

