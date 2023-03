Costa Titch, rapper sul africano, morreu aos 27 anos. O artista perdeu a vida em pleno concerto enquanto atuava no Ultra Music Festival, em Joanesburgo.

O músico foi levado de urgência para o hospital, contudo, já não havia nada a fazer, segundo noticia a imprensa internacional.

O falecimento foi confirmado pela família através de um comunicado nas redes sociais.

"A morte bateu tragicamente à porta. Roubou-nos o nosso filho, irmão e neto Constantinos Tsobanoglou, que era amado e idolatrado na África do Sul através do nome 'Costa Titch'. É com uma profunda dor que comunicamos a sua morte.

Somos gratos pela equipa de emergência e pelos que estiveram presentes nas suas últimas horas de vida nesta terra. Como família enfrentamos este momento difícil enquanto tentamos encontrar sentido no que aconteceu e pedimos que nos deem tempo e espaço".

É referido que o músico terá sofrido um colapso em palco. Até ao momento não foram adiantados mais pormenores sobre as causas da morte.