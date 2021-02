O rapper Ketchy The Great morreu na sequência de um acidente de automóvel. A estrela, cujo nome verdadeiro é Jameon Davis, ficou conhecida no grupo de rap Stinc Team, liderado por Drakeo The Ruler.

Um representante do músico confirmou a notícia ao Pitchfork.

Ainda não foram adiantados mais pormenores quanto à morte ou às cerimónia fúnebres de Jameon.

A sua idade também era desconhecida.

