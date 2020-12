A família de Dillaz e de Andrea Bravo prepara-se para aumentar com o nascimento do segundo filho do casal.

A namorada do músico deu a novidade nas redes sociais com um vídeo no qual mostra o momento em que souberam o sexo do bebé, um menino, como poderá ver abaixo.

Dillaz e Andrea Bravo deram as boas-vindas à primeira filha no início deste ano, mas têm-se mantido discretos quanto à exposição da bebé.

