Em vésperas da noite da consoada, Milena Toscano brindou os fãs com a mais especial das novidades: A família vai aumentar com o nascimento do segundo filho.

"No meio desse ano diferente, de repente estava lá escrito com todas as letras: GRÁVIDA! E com todo o amor do mundo serás muito bem vindo! Meu número 2 está a caminho! E não poderíamos terminar o ano mais felizes", anunciou a atriz, de 36 anos.

O bebé, fruto do casamento com Pedro Ozores, vem juntar-se a João Pedro, de dois anos.

