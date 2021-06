O rapper DaBaby, supostamente, ter-se-á envolvido num tiroteio na South Beach, em Miami, onde duas pessoas ficaram feridas, de acordo com várias fontes.

O porta-voz do Departamento da Polícia de Miami Beach, Ernesto Rodriguez, confirmou ao Local 10 News, esta terça-feira, que várias pessoas foram detidas, incluindo o rapper, por serem suspeitas de estarem envolvidas no tiroteio, na noite desta segunda-feira.

As identidades da vítimas ainda não forma divulgadas. No entanto, segundo os relatos, várias pessoas ligaram para os números de emergência após terem ouvido tiros. A polícia quando chegou ao local encontrou duas pessoas que tinham sido baleadas, uma na perna e outra no ombro. Os feridos foram depois levados para o hospital.

