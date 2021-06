Morreu a atriz Arlene Golonka, mais conhecida por ter interpretado Millie Swanson na série 'Mayberry R.F.D.', de 1968 a 1971. A artista partiu esta segunda-feira, 31 de março, aos 85 anos.

A sobrinha, Stephanie Morton, contou que Arlene sofria de Alzheimer e morreu em West Hollywood, de acordo com a Variety.

Natural de Chicago, foi onde estudou teatro até se mudar para a cidade de Nova Iorque, aos 19 anos, onde conseguiu os papéis para projetos como 'The Night Circus', 'Come Blow Your Horn' ou 'One Flew Over the Cuckoo's Nest'.

