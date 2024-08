Ralf Schumacher revelou publicamente no passado mês de julho que era homossexual, confissão que terá apanhado a ex-mulher, Cora Schumacher (com quem foi casado 14 anos), de surpresa.

Numa entrevista que esta deu à revista Der Spiegel, Cora revelou que não estava à espera que o ex-companheiro "saísse do armário" através das redes sociais, notando que gostava que este a tivesse informado do seus planos.

"Sair do armário tem consequências para as pessoas à tua volta, incluindo a tua ex-mulher com quem tu tens um filho. Gostava que o Ralf me tivesse envolvido ou, pelo menos, me contado. Veria isso como um sinal de respeito. Em vez disso, soube disto pela imprensa", destacou.

"Hoje sinto que fui usada durante o casamento. Sinto que desperdicei os melhores anos da minha vida. Faço muitas perguntas. Ele foi honesto comigo? E, mais importante: ele amava-me? Confiei cegamente nele e, por isso, sua palavra era lei para mim", realça.

Para além disso, evidenciou, ao contrário do que foi dado a entender, esta não conhecia "oficialmente Étienne", marido de Ralf.

Perante tais declarações, Ralf, irmão de Michael Schumacher, acusou Cora de estar a mentir. Na sua página de Instagram partilhou um 'print' de uma conversa com a ex-mulher no WhatsApp onde esta o parabenizava pelo seu casamento.

"Disseram-me que tinhas casado porque apareceram os dois de aliança. Tão feliz por vocês os dois", escreveu Cora.

No entanto, o que não é claro nas mensagens era se Cora estaria a par dos planos de Ralph em assumir a sua orientação sexual em público.

