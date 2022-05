A rainha Sofía esteve de máscara durante o almoço com o marido, Juan Carlos, esta segunda-feira. O rei emérito visitou a família no Palácio da Zarzuela, mas a companheira não conseguiu desfrutar do almoço uma vez que testou positivo à Covid-19 após regressar de uma viagem oficial a Miami, nos EUA.

"Permaneceu com a família no salão de almoço, com máscara e a seguir as devidas normas de segurança", esclareceu a Casa Real, como cita a Hola!.

Juan Carlos chegou ao palácio, nos arredores de Madrid, a meio da manhã e esteve reunido com o filho, Felipe VI, durante quatro horas. Deste encontro privado sabe-se apenas que foram discutidas "questões familiares". Não foi divulgada qualquer imagem que assinale o reencontro entre pai e filho.

Além de Felipe VI e da rainha Sofía, no almoço estiveram presentes a rainha Letizia, a infanta Sofía, a infanta Elena e os seus filhos, a infanta Margarida (irmã de Juan Carlos) e o marido desta, Carlos Zurita.

Juan Carlos embarcou ao final do dia rumo a Abu Dhabi, onde estabeleceu residência permanentemente.