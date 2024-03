A rainha emérita de Espanha foi agraciada com a Medalha de Ouro do Governo das Baleares.

Sofía esteve esta quinta-feira na localidade espanhola, um evento no qual deu nas vistas ao ter escolhido um fato de blazer e calças de corte reto, ambas as peças em vermelho, assim como a blusa que vestia sob o casaco.

No discurso de agradecimento, perante cerca de mil convidados, a rainha reconheceu ter tido o privilégio de desfrutar durante mais de meio século "destas ilhas maravilhosas, que sempre [a] acolheram com tanto amor e carinho", terminando o discurso com a frase "Aqui sinto-me em casa", que proferiu em catalão.

De recordar que desde 1973 a família real espanhola tornou as Baleares no seu local de descanso de verão, ao adotar o Palácio de Marivent como residência de férias.

© Getty Images

Leia Também: O acessório da rainha Sofía que em Portugal teria outro significado